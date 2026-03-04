İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

EuroLeague, İran ile bölgede çıkan savaş nedeniyle İsrail ve Dubai takımlarının 2025-2026 sezonunun geride kalan iç saha maçlarını, güvenlik nedeniyle alternatif ülkelerde oynamalarına onay verdi.

MAÇLARINI OYNAYACAKLARI ÜLKELER BELLİ OLDU

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi'nde yer alan İsrail ekiplerinden Maccabi Rapyd, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda, Hapoel IBI Tel Aviv ise iç saha maçlarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynayacak. Dubai Basketbol da iç saha maçlarını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da yapacak.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLA BİLGİ SUNULACAK

BKT Avrupa Kupası ekiplerinden Hapoel Midtown, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynayacak. Açıklamada, "Avrupa Ligi ilgili tüm taraflarla iletişim halinde kalarak durumun gelişimini izlemeye devam edecek ve bölgedeki durumun değişmesi halinde yukarıdaki kararlara ilişkin değişiklikleri duyuracak. Avrupa Ligi, 21. ve 30. hafta maçlarının ertelenmesi nedeniyle etkilenen takımların maçlarının yeniden planlanması veya başka bir yere taşınması için en iyi seçenekleri değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacak." bilgisine yer verildi.

RUS TAKIMLARI MEN EDİLMİŞTİ

Bu karar sonrası EuroLeague'in daha önce Rus takımlarına karşı aldığı karar yeniden akıllara geldi. EuroLeague, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rus kulüplerini ligden men edilmiş ve Rus takımlarının lige katılımını tamamen sonlandırmıştı. Sporseverler, çıkan savaş sonrası İsrail takımlarının da tüm organizasyonlardan men edilmesi istemişti.