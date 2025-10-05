Haberler

İsrail'i deviren Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

İsrail'i deviren Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı.

İSRAİL DEVİREN MİLLİLER AVRUPA ŞAMPİYONU

Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonada 52 gol atan milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" oldu. Kadın milliler, Paris 2024'te finalde yine İsrail'i yenerek paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Finlandiya'daki organizasyonda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye böylece 2025 Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirvede yer aldı. Milliler, daha önce 2015'te çifte şampiyonluk yaşamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500
