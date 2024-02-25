Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası Son Buldu

Güncelleme:

Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası, kadın ve erkek takımların mücadelesiyle sona erdi. Şampiyonada Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü ve Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü birinci oldu.

Isparta'nın 2 bin rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kar Ragbi Şampiyonası, kadın ve erkek takımların kıyasıya mücadele ettiği final maçlarının ardından sona erdi. İlk defa kar üzerinde deneyim gerçekleştirdiğini söyleyen Ragbi sporcusu Emin Erdem "Rakiplerimizin dışında karla da mücadele ettik. Bu durum çok hoşumuza gitti" dedi.

2024 yılı Türkiye Ragbi Federasyonu Kar Ragbi Şampiyonası Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde oynanan final maçlarıyla sona erdi. 8 erkek ve 6 kadın takımın yarıştığı şampiyonanın final gününde kadınlarda, Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü ile Hacettepe Ragbi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede 7-1'lik skorla Selçuk Kartallar altın madalyanın sahibi oldu. 24-25 Şubat arasında gerçekleştirilen müsabakaların erkekler finalinde ise Kadıköy Ragbi Spor Kulübü ve Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü karşılaştı. Gerçekleşen karşılaşmada 5-4'lük skorla Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü aldın madalyanın sahibi oldu.

İlk defa gerçekleştirilen şampiyona hakkında bilgi veren Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Bir şampiyona değil birkaç tane kayak merkezimizde bu tür etkinliklerimizi düzenleyeceğiz. Hem ragbi branşının tanıtımında hem de insanların bu branşa daha çok ilgi göstermelerine etkinlik sağlayacak" dedi.

Davraz Kayak merkezinin şu anki kar yoğunluğunun az olmasına rağmen şampiyonanın güzel geçtiğini belirten Şahin, "Gelecek sene daha güzel karla buluşursak daha güzel olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Rakiplerimizin dışında karla da mücadele ettik"

Ragbi sporcusu olarak mücadele etmeyi sevdiğini belirten Emin Erden, "Burada rakiplerimiz mücadelenin dışında karla da mücadele etmek zorunda kaldık. Bu durum bizim zorumuza değil hatta hoşumuza gitti. Karlı mücadeleye her maçın sonunda alışarak taktik ve strateji geliştirdik onun sonucunda takımımız şampiyon oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz takım şampiyon olduğu için Eskişehir olarak çok mutluyuz, Eskişehir'e kupayla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü sporcusu Rukiye Boyalı ise 7 yıldır plaj ragbisi oynadığını belirterek, "Burada kar ragbisine geldik. Şu an ilk defa yapılıyor. Plaj ragbisine göre karda oynamak, oynarken düşmek bile daha eğlenceli. Burada oynadığım oyundan daha çok zevk aldım" şeklinde konuştu.

Kar Ragbi Şampiyonası'nın final müsabakalarını Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Isparta Gençlik Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen takip etti.

Şampiyona, ödül töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Davraz kayak merkezi Eskişehir Isparta Selçuk Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm! DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title