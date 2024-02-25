Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası Son Buldu

Isparta'nın 2 bin rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kar Ragbi Şampiyonası, kadın ve erkek takımların kıyasıya mücadele ettiği final maçlarının ardından sona erdi. İlk defa kar üzerinde deneyim gerçekleştirdiğini söyleyen Ragbi sporcusu Emin Erdem "Rakiplerimizin dışında karla da mücadele ettik. Bu durum çok hoşumuza gitti" dedi.

2024 yılı Türkiye Ragbi Federasyonu Kar Ragbi Şampiyonası Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde oynanan final maçlarıyla sona erdi. 8 erkek ve 6 kadın takımın yarıştığı şampiyonanın final gününde kadınlarda, Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü ile Hacettepe Ragbi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede 7-1'lik skorla Selçuk Kartallar altın madalyanın sahibi oldu. 24-25 Şubat arasında gerçekleştirilen müsabakaların erkekler finalinde ise Kadıköy Ragbi Spor Kulübü ve Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü karşılaştı. Gerçekleşen karşılaşmada 5-4'lük skorla Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü aldın madalyanın sahibi oldu.

İlk defa gerçekleştirilen şampiyona hakkında bilgi veren Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Bir şampiyona değil birkaç tane kayak merkezimizde bu tür etkinliklerimizi düzenleyeceğiz. Hem ragbi branşının tanıtımında hem de insanların bu branşa daha çok ilgi göstermelerine etkinlik sağlayacak" dedi.

Davraz Kayak merkezinin şu anki kar yoğunluğunun az olmasına rağmen şampiyonanın güzel geçtiğini belirten Şahin, "Gelecek sene daha güzel karla buluşursak daha güzel olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Rakiplerimizin dışında karla da mücadele ettik"

Ragbi sporcusu olarak mücadele etmeyi sevdiğini belirten Emin Erden, "Burada rakiplerimiz mücadelenin dışında karla da mücadele etmek zorunda kaldık. Bu durum bizim zorumuza değil hatta hoşumuza gitti. Karlı mücadeleye her maçın sonunda alışarak taktik ve strateji geliştirdik onun sonucunda takımımız şampiyon oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz takım şampiyon olduğu için Eskişehir olarak çok mutluyuz, Eskişehir'e kupayla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü sporcusu Rukiye Boyalı ise 7 yıldır plaj ragbisi oynadığını belirterek, "Burada kar ragbisine geldik. Şu an ilk defa yapılıyor. Plaj ragbisine göre karda oynamak, oynarken düşmek bile daha eğlenceli. Burada oynadığım oyundan daha çok zevk aldım" şeklinde konuştu.

Kar Ragbi Şampiyonası'nın final müsabakalarını Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Isparta Gençlik Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen takip etti.

Şampiyona, ödül töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ISPARTA