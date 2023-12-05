Isparta'da Dünya Engelliler Günü'nde goalball farkındalık maçı düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda görme engelli sporcular, goalball farkındalık maçı yaptı. Maç 6-6 beraberlikle sonuçlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda görme engelli sporcular, goalball farkındalık maçı yaptı.

Isparta Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden birisi de Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü iş birliğinde goalball farkındalık maçı oldu. Fatih Mahallesi Spor Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Gül Takımı ve Lavanta Takımı karşı karşıya geldi. Başlama atışını Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün'ün yaptığı maç 6-6 beraberlikle sonuçlandı.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, engelliler ile bir arada bulunmanın kendileri için de bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek, "Rabbim her zaman başarılarınızı daim etsin. Güzel işler çıkartıyorsunuz, spor dalında başarılar elde ediyorsunuz" dedi.

Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi Sorumlusu Emre Gökgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Isparta Belediyesi olarak derneklerin, engelli spor kulüplerinin kamu kurum ve kuruluşlarının etkinliklerini birleştirdiklerini söyledi. Gökgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan ve yapılan programlar hakkında da bilgiler verirken, "Isparta Görme Engelliler Spor Kulübümüzün goalball farkındalık maçı yapıldı. Hayatın hiçbir noktasında engel olmadığı gibi sporda da engel yok sloganını yaşatmaktayız" derken, bu tür etkinliklere vatandaşların duyarlı olduğunu belirtti. Gökgöz, "Engelsiz bir Isparta, Engelsiz bir Türkiye, Engelsiz bir Dünya için hepimiz çalışıyor, çabalıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayatın hiçbir noktasında engel kalmayacağını göreceğiz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e bu programlara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Engelsiz güzel yarınlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ecir Tülcan da, "Bizler Isparta Belediyesi öncülüğünde hazırlanan programda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelliliğin farkındalığı ve engellilerin yaşama tutunmaları amaçlı bir gösteri maçı düzenledik. Bu organizasyonda emeği geçen başkanımıza ve herkese çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA