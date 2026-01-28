Haberler

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Menemen FK: 0

Güncelleme:
TFF 2. Lig'in 21. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Menemen FK'yi Ziya Alkurt'un 58. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç Isparta Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Emirhan Durmaz, Mahmut Can Çilkız

Isparta 32 Spor: Onurcan Özdemir, Yasin Eratilla, Ertuğrul Kurtuluş, Oğulcan Başol, Rıdvan Dönmez, Alperan Pak, Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt, Caner Hüseyin Bağ (Enes Erciş dk. 80), Kerem Baykuş (Tarkan Üçüncü dk. 78), Uğur Can (Oltan Karakullukçu dk. 80)

Menemen FK: Yusuf Karagöz, Berkant Alpşanlı (Ömer Önder dk. 79), Eren Fansa, Yusuf Abdioğlu, Hakan Özkan, Erkan Gövercin (Yunus Emre dk. 68), Emre Keskin, Baran Demiroğlu, Alican Özfesli, Tibet Durakçay, Efe Taylan Altunkara

Gol: Ziya Alkurt (dk. 58) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Yasin Eratilla (Isparta 32 Spor), Tibet Durakçay, Berkant Alpşanlı (Menemen FK) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

