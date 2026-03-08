Haberler

TFF 2. Lig: Isbaş Isparta 32 Spor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 2. Lig: Isbaş Isparta 32 Spor: 1 Mardin 1969 Spor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 90+2. dakikada Uğur Can'ın attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Murat Kasap, Sezgin Şahbaz, Giray Kara

Isbaş Isparta32spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı, Ertuğrul Kurtuluş, Kamil İçer, Rıdvan Dönmez, Alperen Pak, Abdülkerim Canlı, Kerem Baykuş (Sergen Yatağan dk. 88), Caner Bağ (Ziya Alkurt dk. 46), Hasan Kaya (Yasin Eratilla dk. 83), Uğur Can (Orkun Kocakahya dk. 90+4)

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Abdullah Aydın(Şahverdi Çetin dk. 73), Barış Sağır, Ahmet Ülük, Nafican Yardımcı (Vural Altan dk. 73), Miraç Acer, Mustafa Şengül, Yalçın Kılınç, Mertan Caner Öztürk, Özgür Sert (Ali Doğan dk. 46), Melih İnan (Şener Kaya dk. 83)

Gol: 90+2 Uğur Can (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Kerem Baykuş, Ziya Alkurt, Uğur Can (Isparta 32 Spor), Mertan Öztürk, Özgür Sert, Ahmet Ülük, Miraç Acer (Mardin 1969 Spor) - ISPARTA

