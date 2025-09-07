Isparta 32 Spor, Kırklarelispor'u 5-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Kırklarelispor'u 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller, Hasan Kaya ve Kerem Baykuş gibi oyunculardan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Muammer Sarıdağ, Erdi Abdulmecit Sayar, Hakan Özler
Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Orkun dk. 90), Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Rıdvan Dönmez, Kaan Yüksel, Alperen Pak (Abdülkerim dk. 67), Ziya Alkurt (İsmail Hakkı dk. 79), Baran Başyiğit, Sinan Akaydin ( Hasan Kaya dk. 46), Kerem Baykuş (Resul dk. 79)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Yasin Yağız Dilek, Massis Gülük (Ertuğrul dk. 84), Cemil Devrim, Ömer Faruk Yücel, Berke Can Özsoy (Muhammet dk. 70), Şükür Toğrak (Hozan dk. 84), Serhat Doğukan Taşdemir, Rüzgar Derici, Erkam Kömür, Erdoğan Kaya
Goller: Erdoğan Kaya (dk. 10 k.k.), Hasan Kaya (dk. 62 ve 88), Kerem Baykuş (dk. 69), Bedirhan (dk. 75) (Isparta 32 Spor), Massis Gülük (dk. 18) (Kırklareli)
Sarı kart: Ziya Kurt (Isparta 32 Spor) - ISPARTA