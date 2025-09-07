Haberler

Isparta 32 Spor, Kırklarelispor'u 5-1 Mağlup Etti

Isparta 32 Spor, Kırklarelispor'u 5-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Kırklarelispor'u 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller, Hasan Kaya ve Kerem Baykuş gibi oyunculardan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 5-1 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Muammer Sarıdağ, Erdi Abdulmecit Sayar, Hakan Özler

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Orkun dk. 90), Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Rıdvan Dönmez, Kaan Yüksel, Alperen Pak (Abdülkerim dk. 67), Ziya Alkurt (İsmail Hakkı dk. 79), Baran Başyiğit, Sinan Akaydin ( Hasan Kaya dk. 46), Kerem Baykuş (Resul dk. 79)

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Yasin Yağız Dilek, Massis Gülük (Ertuğrul dk. 84), Cemil Devrim, Ömer Faruk Yücel, Berke Can Özsoy (Muhammet dk. 70), Şükür Toğrak (Hozan dk. 84), Serhat Doğukan Taşdemir, Rüzgar Derici, Erkam Kömür, Erdoğan Kaya

Goller: Erdoğan Kaya (dk. 10 k.k.), Hasan Kaya (dk. 62 ve 88), Kerem Baykuş (dk. 69), Bedirhan (dk. 75) (Isparta 32 Spor), Massis Gülük (dk. 18) (Kırklareli)

Sarı kart: Ziya Kurt (Isparta 32 Spor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Bu evin önünden dahi geçmek cesaret istiyor! Mahalleli illallah etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.