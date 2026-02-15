İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik performans ile tamamlayarak yıldızlaşan isimlerden biri oldu.

İSPANYA'DA GÜNDEM ASENSIO

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansı, ülkesi İspanya'da da gündem oldu. Trabzonspor maçında yıldızlaşan Asensio, ülkesinde en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

"ASENSIO İLE ÇILGINA DÖNDÜ"

Marca gazetesi, " Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü" başlığıyla verdiği haberde Asensio'nun başarısına değindi. Sarı Yapılan haberde, " Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda ve Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak." ifadelerine yer verildi.

"RÜYA GİBİ BİR SEZON"

Mundo Deportivo gazetesindeki haberde ise Asensio'nun İspanyol Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali belirtilerek, "Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı . 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından , Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?" yorumu yapıldı.

"90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ"

AS'ta ise Asensio'nun attığı golden sonra yaptığı matador sevincine dikkat çekildi ve '90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı' başlığı kullanıldı. Haberde, "Asensio, takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi." sözleri sarf edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan deneyimli İspanyol oyuncu, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı üretti.