Haberler

İsmet Taşdemir: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

İsmet Taşdemir: 'Galip geldiğimiz için mutluyuz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maç sonrasında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve gelecekteki maçlara odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor'u evinde 4-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Taşdemir, "3 gün önceki maçtan sonra çok daha önem kazanan bir maçtı. Zor bir maçtı. Rakibimizin de ümitleri azalmıştı ama oyuncularımız gerçekten iyi mücadele ettiler. Skoru koruma adına da doğru işler yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Haftaya bu seriyi devam ettirmemiz lazım. Şimdiden önümüzdeki haftaki maça odaklanıp, yolumuza devam edeceğiz. 2'de 2 yapmamız gerekiyor. Sezon boyunca 8. galibiyetini alan bir takımdan bahsediyoruz. Geçmişe dönük bu takım nasıl kuruldu diye eleştiri yapmayacağım. Elimizdeki oyuncularımızla sezonu tamamlayacağız. Biz daha farklı oyunlar ve skorlar da alabiliriz. 90 dakikaya baktığımızda pozisyon vermedik. 3 haftada 8 tane gol attık, bu da önemli. Üzerine katarak devam edeceğiz. Murat Paluli yarından sonra bizimle idmanlara başlayacak. Uğur Çiftçi'nin de daha 2-3 haftası var dönmesi için. Tek temennimiz bundan sonra sakatlık vermeden maçlarımızı oynamak. Biz sezon boyunca yapmadığımız 2'de 2'yi yapmalıyız. Bence güzel bir galibiyetti. Yarından sonra diğer maçımıza odaklanacağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku