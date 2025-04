İsmet Taşdemir: Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklarımız Sıkı

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında karşılaşacakları Bandırmaspor maçıyla ilgili, "Bolu beraberliğinin haricinde çıkış içinde olan bir takımla oynayacağız. Oraya çok sıkı bir şekilde hazırlanıp öyle gideceğiz" dedi.

"Maçı hanemize yazdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sakaryaspor ile oynadıkları maçın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Taşdemir, "Son maç hepimiz için çok önemliydi. Özellikle hem hedefimiz hem de uzun yıllardır süregelen rekabetin doğrultusunda her anlamda çok önemli ve özel bir maçtı. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli ve özeldi ama bu maç gerçekten çok farklıydı. Bunu biz içeride hissettik. Dolayısıyla oyuncu kardeşlerimin de büyük bir gayretiyle bu özel maçı hanemize yazdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem hedefimiz doğrultusunda hem de bu özel maçı geride bıraktık ama futbol, bir haftada bitmiyor her şey bizim gibi hedefi olan camiasını hak ettiği yere taşımak isteyen bir grup olarak onun zevkini hazzını yaşadık ama bitti" diye konuştu.

"Umarım Bandırmaspor istediği stada kavuşur"

Bandırmaspor'un iki senedir stat mücadelesi içinde olduğunu hatırlatan Taşdemir, "Rakibimiz çok tecrübeli ve çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Bununla beraber son maç oynadığımız atmosferle bu hafta oynayacağımız atmosfer ister istemez farklı olacak. Şu anki statları Bandırmaspor'a da yakışmıyor inşallah onlar da layık oldukları stada kavuşurlar. Stadın ve maçın atmosferi bizim atmosferimizi andırmayabilir ama ne olursa olsun kötü bir statta da oynasak atmosferi olmayan bir statta da oynasak bizim hedefimiz ve yolumuz belli. O yüzden bizim yolumuza çıkan engelleri bir bir ayıklamamız lazım. Bizim oyun atmosferimiz umut ediyorum ki bizim istediğimiz kıvamda olur en azından çalıştıklarımızın karşılığını alabileceğimiz bir kıvamda olur diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan yeşil-siyahlı takım, 6 Nisan Pazar günü Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. - KOCAELİ