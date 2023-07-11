İsmail Yüksek: Bu sene 3 kulvarda mücadele edebilecek ekibimiz var

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi'ni hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir ekibimiz var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi'ni hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir ekibimiz var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Onlarla en kısa sürede uyum sürecini atlatıp iyi bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz"< Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Yüksek, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Rusya kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Kamp sürecine dair açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, ilk defa çalıştığı teknik direktör İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca olduğunu da söyledi. Bu sezonun çok değerli olduğuna vurgu yapan Yüksek, camiayla birleşip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.