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İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Göztepe'de teknik ekibe katıldı

İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Göztepe'de teknik ekibe katıldı
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A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında yeşil sahalara veda etti. 37 yaşındaki futbolcu, maçın 6. dakikasında taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı ve aktif kariyerini noktaladı. Köybaşı, yeni sezondan itibaren Göztepe'nin teknik ekibinde görev alacak. Dostluk havasında geçen karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

(İZMİR) - A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında yeşil sahalara veda etti. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, aktif kariyerini noktalamasının ardından Göztepe'nin teknik ekibine katıldı.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelen Göztepe ve Trabzonspor mücadelesi, duygusal anlara sahne oldu. İki takım taraftarları karşılaşmayı ortak tribünlerde yan yana izledi. Maç öncesinde kızıyla birlikte saha kenarına gelerek tribünleri selamlayan İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı taraftarlara bir futbolcu olarak son kez "üçlü" çektirdi. Maç seremonisi sırasında statta çalınan "Medcezir" şarkısı eşliğinde duygusal anlar yaşayan Köybaşı, gözyaşlarını tutamadı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli sol bek, mücadelenin 6. dakikasında taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahadan ayrılarak aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Köybaşı, yeni sezondan itibaren Göztepe'nin teknik ekibinde görev alacak.

Dostluk havasında geçen karşılaşma ev sahibi Göztepe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: ANKA
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