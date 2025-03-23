İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi

Kariyerini İran Pers Körfez Pro Lig ekiplerinden Persepolis'te sürdüren teknik direktör İsmail Kartal, ortaya koyduğu performansla önemli bir ödülün sahibi oldu.

AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

63 yaşındaki deneyimli teknik adam, Ocak ayının sonunda takımın başına geçmişti. Persepolis'te 9 maçtır görev yapan Kartal, ligde mart ayının teknik direktörü seçildi.

GENEL PERFORMANSI

İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Kartal, bu süreçte topladığı 15 puan ile maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 2. SIRADA, HİÇ YENİLMEDİ

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Şampiyonluk mücadelesi veren takım, topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.