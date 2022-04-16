İsmail Kartal: Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek, bu neresi olur bilemeyiz

"Penaltıyı Arda kullanacak diye haber gönderdim"

"Oyuncular sistemimizi kabullendiler ve keyfini almaya başladılar"

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur, bilemeyiz. Futbol bu" dedi.

Genç oyuncu Arda Güler'in zamanla daha iyi olacağını aktaran Kartal, "Arda bizim oyuncumuz. Crespo ile penaltı Arda kullanacak diye haber gönderdim. Bu gol onun daha rahat hissetmesini sağlayacaktı, bunu yaptı. Bizi mahcup etmedi. Oynaya oynaya gelişecek. Bir gün, göreceksiniz ki ilk 11'deki yerini alacak. Önünde çok uzun bir yol var" diyerek sözlerini noktaladı.