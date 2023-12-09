İsmail Kartal: Haklı bir galibiyet elde ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sezon başından beri ortaya koyduğumuz bir oyun felsefemiz var. Bugün Beşiktaş'a karşı bunu nasıl sergileyebiliriz diye çalıştık. Bugün maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Haklı bir galibiyet elde ettik" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sezon başından beri ortaya koyduğumuz bir oyun felsefemiz var. Bugün Beşiktaş'a karşı bunu nasıl sergileyebiliriz diye çalıştık. Bugün maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Haklı bir galibiyet elde ettik" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Biz hafta içinden bugüne kadar 'bu maçı nasıl kazanırız' planları üzerinde çalıştık. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz bir oyun felsefemiz var. Bugün Beşiktaş'a karşı bunu nasıl sergileyebiliriz diye çalıştık. Bugün maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasında 42 kere topla buluşmuşuz. Sonuçta bugün biz 3 puan almak için geldik ve aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız fark oluşturdu. Biz de fedakarlık yapıp reaksiyon vermek istiyorduk. Bu şekilde bir sinerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Crespo tercihi hakkında konuşan Kartal, "Rakibimizin pozisyonuna göre bakıyoruz hem de oyuncularımın performansına göre bakıyoruz. Crespo'yu bugün rakibe ve kendi performansına göre tercih ettik" dedi.

"DJIKU, 60-70 DAKİKA OYNARIM DEDİ"

Sakatlıktan dönen Djiku hakkında konuşan Kartal, "Djiku ile maçtan önce konuştuğumda bizimle 4 takım antrenmanına çıkmıştı. 'Nasılsın, oynayabilir misin' dedim. '60-70 dakikada oynarım dedi'" şeklinde konuştu.

"BİZİM OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ OYUN BU"

Sezon sonuna kadar bu oyunu devam ettirmek istediklerini aktaran İsmail Kartal, "Bizim oynamak istediğimiz oyun bu. Bunu sezon başından beri birçok maçta yaptığımızı düşünüyorum. Yapamadığımız maçlarda elimizde olmayan oyuncular vardı. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

"FERDİ BENİM EVLADIM"

Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi ve sol bek oynamaya başlaması hakkında konuşan Kartal, "Ferdi benim evladım gibi. Fenerbahçe'de sol bek oynamasıyla ilgili iki sene önce görevdeyken önce sol bek oynamayı kabul etmemişti. Başkana ben 'Ferdi'yi ikna edeceğim' dedim. Konuştum kendisiyle. 'Merak etme senin gelişimine katkı sağlayacağım bek olarak önün daha da açılacak' dedim. Ailesiyle görüştü ve 'bek oynamayı kabul ediyorum' dedi. Ondan sonra bek oldu. Fenerbahçe'ye oynadığı futbolla çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum" dedi.

"RIZA HOCAYA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Rıza Çalımbay'a bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Kartal, "Beşiktaş takımı ve camiası büyük bir camia. Yeni yönetime hayırlı olsun diyorum. Rıza Çalımbay hoca benim arkadaşım. Kendisini çok severim. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün centilmence bir maç oldu. Beşiktaş taraftarını da tebrik ediyorum. Rıza hocaya da bundan sonrasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"FRED FARK YARATAN BİR OYUNCU"

Fred'in fark yaratan bir oyuncu olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Sadece Fred'e bağlayamayız. Tabii ki Fred'in bize katkısı var. Fred oyun içerisinde çok dolaşan ve geçişlerdeki bağlantıyı yapan bir oyuncu. Bunun için Fred bizde çok fark yaratan bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

"SAMET MİLLİ TAKIM OYUNCUSU"

İsmail Kartal, Samet Akaydin'in performansının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Samet, milli takım oyuncusu. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da fena bir maç çıkartmadı. Futbol hata oyunu sonuçta. Samet bizim elimizdeki önemli oyunculardan bir tanesi."

Sarı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan İsmail Kartal, "Hakemin görüp görmediğini tam anlayamadım. Orada faulü aleyhimize verdi. Çizgiyi ihlal ettiğim için sarı kart gösterdi. Pozisyonu tekrar izleyerek ne yaptım bakacağım" dedi.

Serdar Aziz'in gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacağını aktaran Kartal, "Serdar Aziz şu anda yüzde 100 hazır değil. Bu hafta 1-2 antrenmanda ısınma bölümünde yer aldı. Bu hafta ufak ufak takım antrenmanlarına başlayacak. Gün gün takip ediyoruz. Özellikle ben de başlarında duruyorum. Yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİ SAKATLIKLARLA UĞRAŞIYOR"

İsmail Kartal sıkışık maç takviminin sorulmasına şu cevabı verdi:

"Son 5 yıldır Avrupa'da ve dünya futbolundaki önemli futbol adamları futbolcuların bu kadar maç yapmasından şikayetçi. Milli takıma fazla oyuncu veren takımlar, 3 kulvarda mücadele ediyor. Avrupa'nın en büyük kulüpleri sakatlıklarla uğraşıyor. Futbolun önde gelenlerinin milli takımları başka bir evrede oynatmak, lig ve kupaları başka bir evrede oynatmak gibi bir planları var. İnşallah buna bir çare bulurlar. Futbol kendi dinamikleri içerisinde ilerlemeyi bilir."