İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İskenderunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'la anlaşma sağlandığı belirtildi. Futbolcunun bir yıllığına kiralandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuza İskenderunspor forması altına başarılar diliyoruz." denildi. Spor Kaynak: AA / Burak Milli Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Balaban Spor Haberler

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