İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan genç yetenek

İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 19 yaşındaki pasör çaprazı Zerda Aydın, profesyonel olarak geçen yıl adım attığı bu sporda kendini geliştirerek Avrupa'da bir takıma gitmenin hayalini kuruyor.

Trabzon'da 2004'te dünyaya gelen Zerda, doğumundan hemen sonra yaşadığı rahatsızlık sebebiyle işitme yetisini kaybetti.

İşitme cihazı kullanarak sesleri duyabilen 19 yaşındaki sporcu, ilkokulda tanıştığı voleybolu bırakmayarak kendini geliştirmeye odaklandı.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Zerda, Bordo Mavi 61 Spor Kulübünde geçen yıl lisanslı sporcu olarak voleybol kariyerine başladı.

Profesyonel olarak oynadığı ilk sezonunda Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda en iyi smaçör ödülünü kazanan Zerda Aydın, bu başarısıyla İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'na seçildi.

Genç sporcu, Karabük'te 13-22 Temmuz'da düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nı ikinci tamamlayan milli takımın final karşılaşmasında forma giydi.

"Avrupa'ya transfer olmak istiyorum"

Zerda Aydın, AA muhabirine, voleybola 7 yaşındayken okul seçmelerine katılarak başladığını söyledi.

Voleyboldan başka bir şey düşünmediğini belirten Zerda, "12 yıl hocamla voleybol oynadım. Geçen sezon Trabzon Bordo Mavi 61 Spor Kulübüne altyapı için gelmiştim, yeteneğimi gördüklerinde A takıma seçildim, geçen seneden beri buradayım." dedi.

Zerda, milli takıma seçilme sürecinde takım kaptanı Özlem Yılmaz'ın kendisine destek verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Takım kaptanım, milli takım antrenörüyle irtibata geçti, 'Trabzon Bordo Mavi 61 Spor Kulübü'nde böyle iyi, yetenekli voleybolcumuz var.' dedi. Sonrasında Afyonkarahisar'da en iyi smaçör ödülünü kazandıktan sonra milli takıma seçildim."

Avrupa'da oynamayı çok istediğini vurgulayan Zerda, "Öncelikle hedefim mevcut takımımda kendimi geliştirmek. Sonrasında Türkiye'de üst kademelere yükselerek sonunda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.