İşitme Engelliler Futbolu İçin İstişare Çalıştayı Düzenlendi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas'ta düzenlenen istişare çalıştayında konuştu. Gözel, "İşitme engelliler futbolunu daha ileriye taşıyacak; sporcularımıza umut olacağız" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sivas'ta "2025-2026 İşitme Engelliler Futbol Sezonu İstişare Çalıştayı" düzenlendi.

Sıcak Çermik'te bir otelde düzenlenen çalıştaya Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Federasyon Asbaşkanı Mustafa Epik, kulüp başkanları ve antrenörler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel bir konuşma yaptı. Gözel, istişare toplantılarına önem verdiklerini belirterek, "Bugün burada, 2025-2026 sezonu için Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'lerimizi daha güçlü, daha rekabetçi ve daha adil bir yapıya kavuşturmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşitme engelli sporcularımızın yeteneklerini sergileyebilecekleri, hak ettikleri koşullarda mücadele edebilecekleri bir futbol ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. İstişare çalıştayımızın temel amacı; liglerimizin mevcut durumunu tüm paydaşlarımızla birlikte değerlendirmek, eksik yanlarımızı tespit etmek ve Önümüzdeki sezonlarda daha nitelikli bir futbol organizasyonu için gerekli adımları atmaktır. Bugün burada ortaya çıkacak fikirler ve öneriler, liglerimizin kalitesini yükseltmek için yol haritamız olacak. Unutmayalım ki; güçlü bir lig yapısı, sporcularımızın performansına, kulüplerimizin istikrarına ve ülkemizin işitme engelliler futbolunda uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olmasına doğrudan katkı sağlayacak. İşitme engelliler futbolunu daha ileriye taşıyacak; sporcularımıza umut olacağız. Bu vesileyle, çalışmalarımıza katkı sunan tüm kulüp temsilcilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; 2025-2026 sezonunun tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılı ve verimli bir çalıştay diliyorum" diye konuştu. - SİVAS