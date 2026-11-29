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ERMENİSTAN'DA devam eden İşitme Engelliler Serbest Stil 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye U17 ve U20 Milli Takımları Avrupa şampiyonu oldu.

11 ülkenin katılımı ile Ermenistan'da devam eden şampiyonada U17 Milli Takımı 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde kürsüye çıktı. U20 Milli Takımı ise 6 altın, 4 gümüş madalya ile kürsüde yer aldı.

İşitme Engelliler U17 ve U20 Serbest Stil Güreş Milli Takımları Avrupa şampiyonasını 10 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlarken toplamda 20 madalya ile iki takım da zirveye çıktı.

U17 Milli Takımı'nda kilolarına göre madalya kazanan sporcular:

45 Kg Çınar Demirci (Bronz), 48 Kg Ege Musab Mert (Altın), 51 Kg Yusuf Doğru (Gümüş), 55 Kg Erhan Kurt (Gümüş), 60 Kg Mustafa Uzun (Gümüş), 65 Kg Muhammet Tok (Gümüş), 71 Kg İbrahim Şehri (Altın), 80 Kg Mehmet Köse (Altın), 92 Kg Osman Şimsek (Altın) ve 110 Kg Mehmet Kök (Gümüş) madalya.

U20 Milli Takımı'nda kilolarına göre madalya kazanan sporcular:

57 Kg Adem Yılmaz (Altın), 61 Kg Feysel Taşni (Gümüş), 65 Kg Müslüm Berat Aslan (Altın), 70 Kg Durmuş Ali Öney (Gümüş), 74 Kg Muhammed Hadi Koç (Altın), 79 Kg Berkant Bozkurt (Altın), 86 Kg Can Polat Akbay (Altın), 92 Kg Halil Mert Kıvrak (Gümüş), 97 Kg Ömer İşler (Altın) ve 125 Kg Muhittin Kolçak (Gümüş) madalya

Avrupa şampiyonası yarın yapılacak olan serbest stil büyükler maçları ile tamamlanacak. Türkiye Büyükler Milli Takımı'nda yarın 10 sporcu madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı