İşitme Engelli U17-U20 Güreş Milli Takımları Avrupa'da 20 madalyayla şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nda U17 ve U20 milli takımlarıyla ülke sıralamasında şampiyon oldu. Takımlar şampiyonayı 9 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 20 madalyayla tamamladı.
TÜRKİYE U17 ve U20 İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamlarken, ülke sıralamasında ise takım halinde şampiyon oldular.
Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentindeki spor kompleksinde 25 Kasım - 1 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılan İşitme Engelliler Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'na 11 ülke katıldı. Türkiye Grekoromen Stil U17 ve U20 Milli Takımları, ülke sıralamasında şampiyon olurken toplam 20 madalya kazandılar.
Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan, U17 Milli Takımı'nda kilolarına göre kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:
45 Kg Çınar Demirci - gümüş
48 kg Musab Mert - altın
51 kg Yusuf Doğru - altın
55 kg Erhan Kurt - bronz
60 kg Muhammet Ekin - gümüş
65 kg Muhammed Tok - altın
71 kg İbrahim Şehri - altın
80 kg Umut Sabancı - altın
92 kg Osman Şimşek - altın
110 kg Fehmi Yusuf Duman - altın
Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan U20 Milli Takımı'nda kilolarına göre kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:
55 kg Cemil Batan - gümüş
60 kg Feysel Taşni - gümüş
63 kg Ahmet Özcan Altınpınar - gümüş
67 kg Mehmet Üresin - altın
72 kg Hacı Yakup Ağırcan - gümüş
77 kg Berkan Bozkurt - gümüş
82 kg ise Ahmet Can Yavuz - bronz
87 kg Can Polat Akbay - altın
97 kg Ömer İşler - gümüş
130 kg Kerem Kaykunoğlu - bronz
Öte yandan şampiyonada grekoromen stil büyükler maçları yarın başlayacak. Büyüklerde ilk gün 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilolarda maçlar yapılacak.