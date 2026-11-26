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TÜRKİYE U17 ve U20 İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamlarken, ülke sıralamasında ise takım halinde şampiyon oldular.

Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentindeki spor kompleksinde 25 Kasım - 1 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılan İşitme Engelliler Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'na 11 ülke katıldı. Türkiye Grekoromen Stil U17 ve U20 Milli Takımları, ülke sıralamasında şampiyon olurken toplam 20 madalya kazandılar.

Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan, U17 Milli Takımı'nda kilolarına göre kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:

45 Kg Çınar Demirci - gümüş

48 kg Musab Mert - altın

51 kg Yusuf Doğru - altın

55 kg Erhan Kurt - bronz

60 kg Muhammet Ekin - gümüş

65 kg Muhammed Tok - altın

71 kg İbrahim Şehri - altın

80 kg Umut Sabancı - altın

92 kg Osman Şimşek - altın

110 kg Fehmi Yusuf Duman - altın

Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan U20 Milli Takımı'nda kilolarına göre kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:

55 kg Cemil Batan - gümüş

60 kg Feysel Taşni - gümüş

63 kg Ahmet Özcan Altınpınar - gümüş

67 kg Mehmet Üresin - altın

72 kg Hacı Yakup Ağırcan - gümüş

77 kg Berkan Bozkurt - gümüş

82 kg ise Ahmet Can Yavuz - bronz

87 kg Can Polat Akbay - altın

97 kg Ömer İşler - gümüş

130 kg Kerem Kaykunoğlu - bronz

Öte yandan şampiyonada grekoromen stil büyükler maçları yarın başlayacak. Büyüklerde ilk gün 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilolarda maçlar yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı