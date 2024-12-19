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Işıl Sinem Aydın Dünya Şampiyonu Oldu, Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Işıl Sinem Aydın Dünya Şampiyonu Oldu, Olimpiyatlara Hazırlanıyor
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Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın, Moğolistan'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda 63 kilogramda dünya şampiyonu oldu ve olimpiyatlara hazırlanmaya başladı. Başarısının ekip çalışması olduğunu vurgulayan Aydın, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Moğolistan'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda 63 kilogramda dünya şampiyonu olan Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın, olimpiyatlara hazırlanıyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Işıl Sinem Aydın, 2-7 Aralık 2024 tarihleri arasında Moğolistan'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde ederek dünya şampiyonu oldu. 12. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Işıl Sinem Aydın, antrenmanlarını aralıksız sürdürerek olimpiyatlara hazırlanıyor.

"'Sadece şampiyonlar hatırlanır' sözü beni daha çok hırslandırdı"

Moğolistan'da elde ettiği başarının bir ekip işi olduğunu belirten Aydın, "Zaten hedefim madalya almaktı. Madalyayı garantiledikten sonra antrenörüm bana sadece şampiyonların hatırlanacağını söyledi. Ben de zaten şampiyonluğu kafama koymuştum ama daha çok hırslandım. Altın madalyayı aldığımda da o bayrağı dalgalandıracağım için çok mutlu oldum, çok gururlandım. Güzel bir histi" dedi.

Sporda yeteneği olanların asla pes etmemesi gerektiğinin altını çizen Işıl Sinem Aydın, "Hevesleri varsa o heveslerinin üstüne gitsinler. Tabii ki her zaman cefa çekeceğiz, sonunda sefamız olsun. Antrenman yapmaya devam etsinler, hiç bırakmasınlar. Yorulabilirler ama akıllarına o bayrağı dalgalandırmak gelsin ve böyle hırslansınlar" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten genç sporcu, "Bundan sonra olimpiyatlara kota toplamaya başlayacağım. Allah izin verirse olimpiyatlarda da başarılı olacağım. Bu duygularla her şartta yanımda olan Rakip Aslan hocama, mental anlamda, fiziksel anlamda yanımda olan anneme ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu madalyayı da emeği olan herkese armağan ediyorum" diye konuştu.

Özdemir: "Artık meyveleri toplama zamanı geldi"

Dünya şampiyonu Işıl Sinem Aydın'ı tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise son iki yıldır Van'da hizmete açılan çok amaçlı spor salonları ile başarılara koştuklarını vurgulayarak, "İki sporcu fabrikamızın olması ile beraber sporumuzda gözle görülen başarıların tırmandığını, mili sporcularımızın çıkarıldığını, hatta dünya şampiyonumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Moğolistan'da yapılan dünya şampiyonasında Işıl Sinem Aydın kızımız, 63 kiloda dünya şampiyonu olmuştu. Bu bizleri mutlu etti. Biz bu tesisleri açtığımızda burada milli sporcularımızın hatta dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağını söylemiştik. Bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Spor bir ekip işidir. Biz de bu ekiple, bu işi yapıyoruz. Çok güzel salonlara kavuştuk. Buradan bakanımıza, valimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir konuda yalnız bırakmadılar. Bize verilen imkanlarla inşallah bundan sonraki dönemlerde nice Sinemlerin çıkacağını hatta dünya şampiyonasından olimpiyata kadar gideceğimizin sözünü almış oluyoruz. Artık burada meyveleri toplama zamanı geldi. Bundan sonraki yıllarda da çok güzel başarılar kendilerinden bekliyoruz" dedi.

Aslan: "Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak her şeye bedel"

Judo antrenörü Rakip Aslan da 65 sporcularının olduğunu ifade ederek, bunlardan yaklaşık 20 tanesinin milli takım sporcusu olduğunu söyledi. Moğolistan'da yapılan dünya şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görev aldığını belirten Aslan, "Oraya 12 sporcuyla gittik ama milli takım olarak 6 madalyayla döndük. Sadece dünya şampiyonu elde eden kendi ilimizdeki Işıl Sinem Aydın oldu. Orada o bayrağı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak her şeye bedel. Tarifi yapılmaz. O duyguları yaşamak, hissetmek lazım. Tabi Van olması ayrı bir gurur bizim için. Mutluyuz" şeklinde konuştu - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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