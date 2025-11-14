Haberler

Irmak Karaca, Balkan Tekvando Şampiyonu Oldu

Irmak Karaca, Balkan Tekvando Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Kırklareli'nden 17 yaşındaki milli tekvandocu Irmak Karaca, Bulgaristan'da düzenlenen 25. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 52 kilo genç bayanlar kategorisinde şampiyonluk kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırklareli'nde geçen yıl katıldığı Balkan Tekvando Şampiyonası'nda rakibine yenilerek ikinci olan 17 yaşındaki milli tekvandocu Irmak Karaca, bu yıl şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyor.

Karaca, 8 yaşında cimnastik yaparken tekvandoyla tanışmasının ardından Kırklareli Ergin Spor Kulübünde çalışmalarına başladı.

İstanbul'da 2021 yılında düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupası Uluslararası Şampiyonası'nda üçüncü olarak milli takıma seçilen Karaca, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen 7. WT Başkanlık Kupası'nda ikinci oldu.

Her geçen yıl tekvandoda başarılarını arttıran Karaca, bu yıl yapılan Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kategorisinde ikinciliği elde etti.

Geçen yıl Romanya'da yapılan Balkan Tekvando Şampiyonası'nda da ikinci olan Karaca, bu yıl Bulgaristan'ın Dupnitsa şehrinde gerçekleştirilen 25. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 52 kilo genç bayanlar kategorisinde Romanyalı rakibini yenerek kürsüde şampiyon olarak yer aldı.

Balkanlarda adını şampiyon olarak yazdıran Karaca, Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nın okumanın mutluğunu yaşıyor.

Karaca, 2026 yılında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Çok mutluyum ve gururluyum"

Karaca, AA muhabirine, 9 yıldır tekvandoda önemli deneyimler edindiğini ve başarılı sonuçlar almaya başladığını belirtti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalardan derecelerle dönerek kupa ve madalyalar kazandığını ifade eden Karaca, azim ve kararlılıkla olimpiyatlara kadar yükselmeyi hedeflediğini söyledi.

Balkan Şampiyonası'ndan ikinci olarak döndüğünü dile getiren Karaca, "Geçen yıl Balkan Şampiyonası'nda ikinci olup, birinciliği kaçırdığım ve bayrağımızı dalgalandıramadığım için üzülmüştüm. Bu sene nasip oldu ve şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırdım. Şampiyon oldum, çok mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.

Her gün yoğun antrenman yaptığını anlatan Karaca, emeklerinin karşılığını katıldığı müsabakalarda aldığını vurguladı.

2026 yılında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandığını aktaran Karaca, "Sıkı çalışmalarımla birlikte seneye güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası maçlarda birincilik nasip olursa olimpiyatlara kadar yükselmeyi hedefliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor
Haberler.com
