İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı, Antalya'daki kampında hazırlıklarına devam ediyor. Jahanbakhsh ve Dargahi'nin katılımıyla kadro tamamlanırken, takım 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da Mali ile hazırlık maçı yapacak. 26 kişilik nihai kadro 1 Haziran'da açıklanacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran Milli Takımı Medya Departmanı'nın açıklamasına göre Alireza Jahanbakhsh ve Dennis Dargahi'nin, Antalya'daki kampa katılmasıyla FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık kampı için İran kadrosu tamamlandı.

Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde basına açık yapılan akşam antrenmanında ise oyuncular, ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
