Haberler

İran Kadın Milli Futbol Takımı 160 çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı

İran Kadın Milli Futbol Takımı 160 çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı Haber Videosunu İzle
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160 çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Kadın Milli Takımı, savaşın gölgesinde oynanan Asya Kupası açılış maçında, 160'tan fazla çocuğun hayatını kaybettiği iddiasına dikkat çekmek için İslam Cumhuriyeti marşını söylemedi.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken yeşil sahalardan dikkat çeken bir görüntü geldi. İran Kadın Milli Futbol Takımı, Asya Kupası açılış maçında seremonide İslam Cumhuriyeti marşını söylemedi.

"160'TAN FAZLA ÇOCUK İÇİN" İDDİASI

Pazartesi gecesi oynanan karşılaşma öncesinde futbolcuların, Amerika ve İsrail'in "önleyici saldırı" olarak nitelendirilen operasyonunda hayatını kaybettiği öne sürülen 160'tan fazla çocuk için bu kararı aldığı iddia edildi. Takımın, marşı okumayarak hayatını kaybeden sivillere saygı göstermek istediği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Seremoni sırasında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! 4 haftanın en yüksek seviyesi
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket