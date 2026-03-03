İran Kadın Milli Futbol Takımı 160 çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken yeşil sahalardan dikkat çeken bir görüntü geldi. İran Kadın Milli Futbol Takımı, Asya Kupası açılış maçında seremonide İslam Cumhuriyeti marşını söylemedi.

"160'TAN FAZLA ÇOCUK İÇİN" İDDİASI

Pazartesi gecesi oynanan karşılaşma öncesinde futbolcuların, Amerika ve İsrail'in "önleyici saldırı" olarak nitelendirilen operasyonunda hayatını kaybettiği öne sürülen 160'tan fazla çocuk için bu kararı aldığı iddia edildi. Takımın, marşı okumayarak hayatını kaybeden sivillere saygı göstermek istediği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Seremoni sırasında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.