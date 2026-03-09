Haberler

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın bulunduğu otobüsün İran'da saldırıya uğradığı iddia edildi. Bu iddia, oyuncuların daha önce İslam Cumhuriyeti'nin milli marşını okumayı reddetmesinin ardından geldi.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın bulunduğu otobüsün saldırıya uğradığı iddia edildi. Yaşanan olay spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDETMİŞLERDİ

İddialara göre İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları daha önce İslam Cumhuriyeti'nin milli marşını okumayı reddetmişti. Bu durum ülkede geniş tartışmalara yol açmış ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

OTOBÜSE SALDIRI DÜZENLENDİ

Takımın bulunduğu otobüse yönelik saldırının ardından olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı bildirildi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ve olayın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

