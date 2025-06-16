İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ligi şampiyonu Tractor FC, İsrail’in Tebriz’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sadık taraftarı Hüseyn Purabdullah Meyn?q için taziye mesajı yayımladı. Kulüp, "Tractor formasıyla büyüdü, asker üniformasıyla şehit oldu" ifadeleriyle Meyn?q’in hem taraftar hem de bir asker olarak hatırlanacağını vurguladı. Paylaşım, geniş yankı uyandırdı.

İran Ligi'nde bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Türk takımı Tractor FC, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda camiayı yasa boğan bir haberi duyurdu. Kulübün sıkı taraftarlarından biri olan Hüseyn Purabdullah Meyn?q'in, İsrail'in Tebriz'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

"ASKER FORMASIYLA ŞEHİT OLDU"

Kulüp yaptığı paylaşımda "Tractor formasıyla büyüdü, asker üniformasıyla şehit oldu... Hüseyn Purabdullah Meyneğ, dün İsrail'in Tebriz'e düzenlediği saldırıda vatanı için canını verdi. Unutmayacağız..." ifadelerine yer verdi.

İşte kulübün hesabından tapılan o paylaşım;

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

TAKIMIN SADIK DESTEKÇİSİYDİ

Genç yaşta hayatını kaybeden Meyn?q'in, çocukluğundan bu yana Tractor FC'nin sadık bir destekçisi olduğu ve askeri görevini sürdürürken yaşamını yitirdiği bildirildi. Kulübün paylaşımı, başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere geniş bir kesimde büyük üzüntüye neden oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.