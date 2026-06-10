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İran'da ABD ile devam eden gerginliğin gölgesinde Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor

İran'da ABD ile devam eden gerginliğin gölgesinde Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İran'da büyük heyecan yaşanıyor. Tahran'da dev Dünya Kupası heykeli ilgi görürken, milli takım ürünleri rağbet topluyor. İran'ın grup maçları Los Angeles ve Seattle'da oynanacak.

ABD arasında yaşanan gerginliğin gölgesinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için başkent Tahran'da heyecan sürüyor.

Futbolun ilgiyle takip edildiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda özellikle ABD'de mücadele etmesi nedeniyle büyük heyecan yaşanıyor.

Kentte bir caddeye yerleştirilen dev Dünya Kupası heykeli başkentlilerden yoğun ilgi görürken, alışveriş merkezlerinde satışa sunulan Dünya Kupası ve İran Milli Takımı temalı ürünler de büyük rağbet görüyor.

Başkentteki İnkılap Meydanı'nda İran Milli Takımı için düzenlenen uğurlama töreninde tanıtılan yeni milli takım forması da halkın beğenisini topluyor.

İran Milli Takımı'nın maç takvimi

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı ise şu şekilde:

16 Haziran Salı : 04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

21 Haziran Pazar: 22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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