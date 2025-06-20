Inter Miami, Porto'yu 2-1 Mağlup Etti

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Inter Miami, Porto'yu 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Porto, Samuel Omorodion'un golüyle öne geçerken, Miami'nin gollerini Segovia ve Messi kaydetti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami, Porto'yı 2-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ABD ekibi Inter Miami ile Portekiz temsilcisi Porto, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şilili hakem Cristian Garay'ın yönettiği mücadelenin 8. dakikasında Samuel Omorodion'un golüyle Porto 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 47. dakikada Segovia'nın fileleri havalandırmasıyla Miami skoru 1-1'e getirdi. 54. dakikada Messi serbest vuruştan şık bir gol atarak, ABD ekibini 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Palmeiras, El Ahli'yi 2-0 yendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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