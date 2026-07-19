İngiltere dünya 3'üncüsü oldu

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesinde İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenerek organizasyonu 3'üncü sırada tamamladı.

Miami Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İngiltere 3. dakikada Rice'la öne geçti. 18. dakikada Konsa'nın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran İngiltere, Saka'nın 37. ve 45+1. dakikalarda bulduğu gollerle ilk devreyi 4-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fransa 4 değişiklikle başladı. 48. dakikada Mbappe'yle ilk golünü atan Fransa, 54. dakikada Barcola'yla farkı 2'ye indirdi. 66. dakikada Mbappe bir kez daha fileleri havalandırırken skor 4-3'e geldi.

Kalan dakikalarda Fransa farkı kapatmak için üst üste ataklar yapsa da 87. dakikada kazanılan penaltı atışında Saka, kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golünü attı.

90+6. dakikada Dembele farkı 1'e indirirken, 90+8. dakikada Bellingham maçın sonucunu ilan etti: 4-6.

İngiltere ilk kez dünya 3'üncüsü oldu

Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.

1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

Tarihin en gollü 3'üncülük maçı

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.

Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.

Tarihin en golcüsü Mbappe

Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan Messi'yle birlikte zirvede yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İngiltere karşısında kaydettiği 2 golle Arjantinli yıldızı geride bırakarak krallık yarışında lider oldu.

Organizasyonda 10 gole ulaşan yıldız futbolcu, Fransa futbol tarihinde bir turnuvada en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Dünya Kupası tarihinde de attığı 22 golle en fazla gol kaydeden oyuncu oldu.

Arjantin'in İspanya ile oynayacağı final mücadelesinde Messi gol atamazsa, Mbappe turnuvayı, tarihin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak.

Didier Deschamps mağlubiyetle tamamladı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı.

2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda 1 Dünya Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken, 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı.

Thomas Tuchel yuhalandı

Karşılaşma öncesinde esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar, futbolcuların isimleri sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

Kadronun sayılmasının ardından İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler, Alman teknik adamı yuhaladı.

Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel, istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.

N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda süre alamadı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamladı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante'ye grup maçlarının yanı sıra eleme turlarında da şans vermedi. Fransa'nın kadrosundaki en tecrübeli isim olan Kante, oynanan 8 karşılaşmayı da yedek kulübesinden takip etti.

Fransa 1968'den bu yana ilk kez ilk devrede 4 gol yedi

İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Fransa, 58 yıl sonra oynadığı bir maçta ilk devrede kalesinde 4 gol gördü.

1968 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Yugoslavya'yla karşı karşıya gelen Fransa ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 24 Nisan 1968'de oynanan ikinci maçın ilk yarısını Yugoslavya 4-1 önde tamamlarken maçı da 5-1 kazanmıştı.