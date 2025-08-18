İngiltere'de Altay Bayındır tartışması: Arsenal'den yediği gol hata mı, faul mü?

Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United'ın evinde Arsenal'i ağırladığı maçın 13'üncü dakikasında kullanılan köşe vuruşunda İtalyan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Arsenal galip geldi.

Ancak gol Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'a faul yapılıp yapılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Arsenal'in İngiliz orta sahası Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa müdahale etmek isteyen Bayındır, Arsenal'in Fransız savunmacısı William Saliba ile karşılaştı.

Burada Saliba'nın Bayındır'a teması oldu ancak Bayındır topu sektirdi ve top Calafiori'nin önüne düştü. Bu da kale çizgisindeki İtalyan için çok kolay bir gol fırsatı oldu.

Video yardımcı hakem (VAR) koltuğundaki Paul Tierney, kontrolün ardından herhangi bir faul olmadığına karar verdi ve maçın orta hakemi Simon Hooper orta noktayı gösterdi.

VAR tartışması: Faul mü, değil mi?

Eski Crystal Palace forveti Clinton Morrison, BBC Radio 5 Live'a yaptığı değerlendirmede " Manchester United'ın kalede bir sorunu var" dedi.

United yöneticileri yerinde olsa "kaliteli bir kaleci" alacağını belirten Morrison, "Andre Onana da geçen sezon büyük hatalar yaptı. Kaleciler savunmanın son halkasıdır ve böyle hataları kaldıramazsınız" diye konuştu.

Manchester United'ın menajeri Ruben Amorim ise Bayındır'ı savundu:

"O anda ya oyuncuyu itersiniz ya da topu almaya çalışırsınız. [Bayındır] topu almak istedi ama itildi. Kendi kendini savunamaz. Pozisyonu izleyince benim hissiyatım bu."

Ancak eski İngiltere Milli Takımı kalecisi Joe Hart aynı görüşte değildi.

BBC'nin Match of the Day programında pozisyonun bir faul olmadığını savunan Hart, "Bayındır'ın sol koluyla Saliba'yla mücadele edip sağ eliyle topu yumruklaması gerekirdi" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"İlk başta onu savunmaya hazırlanmıştım ama tekrarını görünce savunamayacağımı düşündüm. Fazla karıştı, pozisyonunu kaybetti ve hatalı oynadı."

Hart'a göre United takım savunması Bayındır'ı daha iyi korumak için altı pas önünde bir "kalkan" oluşturabilirdi.

Amorim ise VAR vurgusu yaptı: "Eğer bu gol verildiyse, demek ki biz de aynısını yapmalıyız."

Maçtan sonra Manchester United kaptanı Bruno Fernandes de şunları söyledi:

"Kaleciye dokunup onun sıçramasını engellerseniz Bayındır için iş zorlaşır. Premier League'de çok düdük çalmadıklarını biliyoruz. Hatta bizimle bir toplantı yapıp, oyuncular topa bakmayıp sadece kaleciyi bloke ederse daha fazla faul çalacaklarını söylediler ama bu lafta kaldı."

İngiliz basınında neler söylendi?

İngiliz basını Altay'ın topu sektirmesini hata olarak nitelendirdi.

Guardian gazetesinin futbol muhabiri Jonathan Wilson, "Altay Bayındır'ın içe kavisli ortalara karşı zaafı, Andre Onana'nınkiyle aynı. Arsenal'in bunu değerlendirecek doğru oyuncusu vardı" diye yazdı.

Maç yazısında Wilson, "United içe kavisli ortalardan hoşlanmıyor, Bayındır ise bu toplardan hiç hoşlanmıyor. Declan Rice ise bu tarz ortaların ustası. Dolayısıyla 13. dakikada yaşananlar neredeyse kaçınılmazdı" dedi.

The I gazetesi birinci sayfasında sürmanşette verdiği haberde "Kalecinin hatası Kırmızı Şeytanlar'a pahalıya mal oldu" ifadelerini kullandı.

The Daily Telegraph gazetesi de "Amorim, hatasına rağmen Bayındır'ı savundu" dedi.

The Athletic internet sitesi Manchester United'ın 2023-24 sezonundan bu yana Premier Lig'te köşe vuruşlarında en çok gol yiyen takım olduğunu yazdı.

Buna göre United köşe vuruşlarından 23 gol yedi.

Man Utd'ın kaleci kadrsounda kim var?

Andre Onana, Manchester United'ın birinci kaleci konumunda.

Ancak geçen ay başında yaşadığı sakatlık, tüm hazırlık maçlarını kaçırmasına neden oldu.

Portekizli teknik adam Arsenal maçı sonrasında Onana'nın kadro dışı bırakılmadığını ve ayrılma ihtimalinin olmadığını da açıkladı.

Geçen sezonun büyük kısmında kaleyi koruyan Onana yediği hatalı gollerle birçok kez tartışma konusu oldu.

United, yaz başında Aston Villa'nın kalecisi Martinez'le ilgilense de bu girişim sonuçsuz kaldı. PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma için de kısa sürede devreden çıktılar. Genç kaleci Radek Vitek ise gelişim göstermesi için Bristol City'ye kiralandı.

Dolayısıyla Onana yokken Amorim'in seçenekleri arasında Bayındır ile 37 yaşındaki Tom Heaton var.

Heaton, bir yıllık yeni sözleşme imzalamış ve "hala oynama isteği" olduğunu söylemişti.

Arsenal kalecisi Raya 'Maçın Oyuncusu' oldu

Arsenal maçı sonu basın toplantısında Bayındır seçimiyle ilgili sorulardan hoşnut olmayan Amorim, Tottenham'a karşı Aralık ayında yenen bir duran top golü üzerinden yöneltilen "riskli tercih" yorumuna da tepki gösterdi:

"Niye? O gol VAR'sızdı. VAR olsaydı faul verilecekti. Sonraki maçta ne oldu? Penaltıyı kim kurtardı, maçı kim aldı? Bayındır inanılmazdı."

Amorim, genel değerlendirmesinde kalecilerinden memnun olduğunu söyledi ve Fulham deplasmanında Onana'nın sahalara dönmesi bekleniyor:

"Bugün, Arsenal gibi büyük bir takıma karşı bile her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Daha iyi olan taraf bizdik. Üç kalecimden de mutluyum."

Manchester United, evinde rakibine karşı büyük bir baskı kurdu. Rakip kaleye gönderdikleri 22 şutun 7'si kaleyi buldu. Ancak Arsenal'in İspanyol kalecisi David Raya bu şutları kurtarmayı başardı.

Bu performans Raya'ya "Maçın Oyuncusu" unvanını da kazandırdı.