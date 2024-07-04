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İngiliz ünlü boksör Amir Khan,150,000 dolar değerindeki aracını valeye teslim ederken kızını arabada unuttu

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Amir Khan, Dubai'de aracını valeye teslim ederken altı yaşındaki kızı Alayna'yı arka koltukta unutmasıyla gündeme geldi. Videoda kızını araçta unuttuğunu açıklayan Khan, olayın ardından özür diledi. Khan ve eşi Faryal Makhdoom, Bolton'daki lüks düğün mekanlarında zaman geçiriyor. "The Balmayna" adlı mekanları, bazı aksaklıklar yaşamış olsa da, son etkinlikte sorunların çözüldüğü ve güzel anılar biriktirildiği bir atmosfer sunuyor.

Amir Khan, Dubai'de aracını valeye teslim ederken altı yaşındaki kızı Alayna'yı arka koltukta unuttu. Şoförün aracı geri getirmesini beklerken kamera karşısında, "Arabayı valeye verdim, tahmin edin ne oldu? Kızımı arka koltukta bıraktım," dedi. Arka kapı açıldığında küçük Alayna'nın hala orada olduğu ve endişeli olduğu görüldü. Video, Khan'ın özür dilemesi ve baba-kızın el ele yürümesiyle sona erdi.

Amir Khan, 10 yıllık eşi Faryal Makhdoom ile Dubai, Londra ve Bolton'da zaman geçiriyor. Bolton'daki 11,5 milyon sterlinlik düğün mekanı, çeşitli aksaklıkların ardından ilk nikahına ev sahipliği yaptı. Görüntülerde konukların kemanlarla serenat yapıp, papyonlu personelin meyveli canapeler servis ettiği ve gelinle damadın lüks araçlarla geldiği görüldü.

Khan'ın "The Balmayna" adını verdiği mekan, bir araba yıkama ve çöp atma noktasının karşısında yer alıyor ve eleştirilere maruz kalmıştı. Mekana çöp atanlar tarafından kırık buzdolapları ve kirli yataklar bırakıldı. Cumartesi günkü etkinlikte sorunların hızla çözüldüğü ve binanın gösterişli mermer zeminlerinin sergilendiği görüldü.

Balmayna sözcüsü, "Balmayna'daki ilk aşk hikayesi. Çok zarif, çok büyülü, gerçek bir rüya gibi. Gelinimize ve damadımıza en mutlu dileklerimizi iletiyoruz," dedi.

İngiliz ünlü boksör Amir Khan, 150,000 dolar değerindeki aracını valeye teslim ederken kızını arabada unuttu

İngiliz ünlü boksör Amir Khan, 150,000 dolar değerindeki aracını valeye teslim ederken kızını arabada unuttu

İngiliz ünlü boksör Amir Khan, 150,000 dolar değerindeki aracını valeye teslim ederken kızını arabada unuttu

İngiliz ünlü boksör Amir Khan, 150,000 dolar değerindeki aracını valeye teslim ederken kızını arabada unuttu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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