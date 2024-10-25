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İngiliz medyası, Manchester taraftarlarının Fenerbahçe stadında sabah 2'ye kadar bekletildiğini iddia etti

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Fenerbahçe-Manchester United maçının ardından 2.500 İngiliz taraftar, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sabah 02:00'ye kadar mahsur kaldı. Tek kapıdan çıkış yapılması nedeniyle iki saat süren izdiham yaşandı. 1-1 biten maçla beraber son 6 Avrupa maçında galip gelemeyen United ligde 21. sıraya düştü. Güvenlik ve organizasyon eksikliği nedeniyle öfkeli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe- Manchester United maçı sonrası yaşanan taraftar krizi büyük tepki topladı. İngiliz ekibinin 2.500 taraftarı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sabah 02:00'ye kadar bekletildi.

TEK KAPILIK ÇIKIŞ İZDİHAMA NEDEN OLDU

Maç sonrası deplasman taraftarları için ayrılan tek küçük kapı, iki saatten fazla süren bir izdiham yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taraftarların dar bir koridorda uzun süre beklemek zorunda kaldığı görülüyor.

MANCHESTER UNITED SAHADA DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

İlk yarıda Christian Eriksen'in golüyle öne geçen İngiliz ekibi, ikinci yarıda Youssef En-Nesyri'nin golüne engel olamadı. Maç 1-1 sona ererken, United son 6 Avrupa maçında galip gelemedi ve ligde 21. sıraya kadar geriledi.

GAZETECİ PEACH: "SABAH 2'DE HALA ÇIKIYORLARDI"

İngiliz gazeteci Simon Peach, "Son taraftar otobüsünün stadyumdan sabah 02:00'de çıktığını gördüm" açıklamasını yaparken, Express gazetesi olayı "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada öfkeli taraftarlar yaşanan duruma tepki gösterirken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve organizasyon eksikliği eleştirilerin odağında yer aldı.

İngiliz medyası, Manchester taraftarlarının Fenerbahçe stadında sabah 2'ye kadar bekletildiğini iddia etti

İngiliz medyası, Manchester taraftarlarının Fenerbahçe stadında sabah 2'ye kadar bekletildiğini iddia etti

İngiliz medyası, Manchester taraftarlarının Fenerbahçe stadında sabah 2'ye kadar bekletildiğini iddia etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Manchester United Fenerbahçe Manchester 3-sayfa Dünya Yaşam Spor

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