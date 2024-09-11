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İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

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Uzun yıllar İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers, İngiliz taraftarların milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada başlattığı Premier Lig'de iz bırakmış eski futbolcuların videolarını paylaşıldığı "Barclaysmen" akımına kulübün efsanelerinden olan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile katıldı. İngiliz ekibinin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Tugay videosu, İngiliz ve Türk futbolseverler başta olmak üzere tüm taraftarlardan çok sayıda etkileşim aldı.

İngiliz taraftarlar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig'de iz bırakmış eski futbolcuların videolarını paylaşma akımı başlattı. "Barclaysmen" adı verilen bu akıma uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen ve orada iyi izler bırakan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu damga vurdu.

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

BLACKBURN TUGAY'I PAYLAŞTI

İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers, İngiliz taraftarların başlattığı "Barclaysmen" akımına eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile katıldı. İngiliz ekibi, kulüp efsanelerin olan Tugay'ın Premier Lig günlerinden enstantanelerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Etkileşim yağmuruna tutulan videoya beğeni ve yorum yağdı.

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

BLACKBURN KARİYERİ

2001 yazında 1,95 milyon euro karşılığında İskoç ekibi Rangers'tan İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers'a transfer olan Tugay Kerimoğlu, 31 yaşında kapısında girdiği İngiliz ekibinde yıllarca top koşturdu ve 294 karşılaşmada görev yaptı. Orta sahada forma giyen Tugay, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 13 asist yaptı. Blackburn Rovers efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran yıldız isim, 2008-2009 sezonunun sonunda da burada futbol kariyerini noktaladı.

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Emrehan Ozgen:

Tugay her yerde sevilen futbolcuydu. Yakışır.

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