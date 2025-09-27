Haberler

Premier Lig'de ayrılık! Yerine gelecek isim de belli

Premier Lig'de ayrılık! Yerine gelecek isim de belli
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını duyurdu. Londra ekibinde 8 aydır görev yapan Potter, kötü sonuçların ardından kovuldu. 50 yaşındaki teknik adam, West Ham'ın başında çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Premier Lig ekiplerinden West Ham, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını duyurdu. Londra ekibinde 8 aydır görev yapan İngiliz teknik adam, kötü sonuçların ardından kovuldu.

SADECE 6 GALİBİYET ALABİLDİ

50 yaşındaki teknik adam, West Ham'ın başında çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. West Ham, bu sezon 5 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik ile 19. sırada yer alıyordu.

İngiliz ekibinde ayrılık! Yerine gelecek isim de belli

YERİNE GELECEK İSİM DE BELLİ

Guardian'da yer alan habere göre, West Ham'daki boş teknik direktörlük koltuğu için ilk aday, Nottingham Forest ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo.

Premier Lig'de ayrılık! Yerine gelecek isim de belli

