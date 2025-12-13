Haberler

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Güncelleme:
Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kaleci takviyesi planlıyor. Chelsea'nin genç kalecisi Filip Jorgensen, siyah-beyazlıların radarına girdi. 23 yaşındaki Danimarkalı kaleci, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Jorgensen, Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci kalecisi unvanını elde etmişti.

  • Beşiktaş, Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı kalecisi Filip Jorgensen'i transfer listesine ekledi.
  • Filip Jorgensen, Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı ikinci kalecisi oldu.
  • Jorgensen, 2024/25 sezonunda Chelsea'de 4 maçta görev alıp kalesinde 7 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer dönemi için kaleci takviyesini de gündemine aldı. Beşiktaş'ın, Chelsea tarihinin en pahalı ikinci kalecisi Filip JorgENSEN ile ilgilendiği öğrenildi.

ARA TRANSFERDE KALECİ PLANI

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek istediği bölgeler arasına kaleciyi de ekledi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bu bölge için alternatif isimler üzerinde durulurken, gündeme gelen isim dikkat çekti.

CHELSEA'NİN GENÇ KALECİSİ RADARDA

beIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki kaleciyi transfer listesine eklediği ifade edildi.

JORGENSEN TRANSFERE SICAK

Haberde, Jorgensen'in de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. Bu durum, Beşiktaş'ın olası hamlesini daha da güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

CHELSEA'DEKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Villarreal'den Chelsea'ye transfer olan Filip Jorgensen, bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı. Genç kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 7 gol gördü.

TARİHİ TRANSFER BEDELİ

Jorgensen, Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve bu rakamla kulüp tarihinin en pahalı ikinci kalecisi unvanını elde etmişti. Chelsea'nin bu alandaki rekoru ise 80 milyon euro ile Kepa Arrizabalaga'ya ait.

title