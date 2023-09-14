İnekleri sağma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Süt sağma yarışmasında herkes sustu inekler yarıştı

ANKARA - Ankara'da 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda düzenlenen inek sağma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda inek sağma ve en iyi bal yarışması yapıldı. Süt sağma yarışmasıyla başlayan programda süt üreticileri bir birileriyle yarıştı. Yarışmacıları rakipleri değil kendi inekleri zorladı. Yarışmacı inekler sahipleri tarafından gelin gibi süslendi. Yarışma esnasında ise nefesler tutuldu, herkes sustu inekler konuştu. Zamana karşı yapılan yarışta 'Menekşe' ismindeki ineğini sağan Fatma Çetin kazandı. En güzel bal yarışmasını ise bal üreticisi Necla Aydın kazandı. Yarışmayı kazanan isimlere ise Gölbaşı Belediyesi tarafından tam altın hediye edildi.

Süt sağma yarışmasını kazanan Fatma Çetin, yarışmanın heyecanlı geçtiğini belirterek, "Ben Menekşeye uzun zamandır bakıyorum ama normalde makinayla sağılıyor elle sağarken zorlanılıyor. Makine her zaman iyi oluyor. Zorlanma değil ama inek huysuzlaştı. Çocuklarıma harcayacağım üniversite okuyorlar" dedi.

Süt sağma yarışmasına katılan bir diğer isim Necla Aydın ise burada olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Yarışma güzel geçti. İneğimin buzağı biraz annesini emmiş ve süte ortak olmuş ama olsun. İneğimin ismi yok 'Benim kızım' diye seviyorum" kaydetti.

Nadiye Karakaya: "Ben bir kadın girişimciyim ve bu yolda daha da ilerleyerek başarılı olmak istiyorum"

Bal üreticisi Nadiye Karakaya ise en iyi seçilen balından dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Ballarını kendi tarlasında yetiştirdiğini dile getiren Karakaya, "Tarlada açık arazide oluştuğundan dolayı doğal oluşundan dolayı. Arılarım her çiçeğe ve bütün çiçeklere de konuyor. Tarlada olduğu için genelde ayçiçeğine konuyor. Ben iki yıldır arıcıyım ve yeni başladım. Ev hanımıyım ve girişimciyim. Belediyenin açtığı kursa gittim. Kadınlar her şeyi başarabilir bence hiç kimse korkmasın yeter ki. Ben bir kadın girişimciyim ve bu yolda daha da ilerleyerek başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tarım Fuarı 17 Eylül tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.