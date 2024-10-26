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İnegölspor ve Ankaraspor Berabere Kaldı

İnegölspor ve Ankaraspor Berabere Kaldı
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TFF 2. ligde İnegölspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Necati Erkmen, takımın başında ilk maçına çıktı.

STAD: İNEGÖL İLÇE

HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Denizcan Şahin, Hasan Hüseyin Yazıcılar

İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak(Dk 46 Mustafa Mete Tetik), Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 68 Alpay Koçaklı) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu(Dk 68 İsmail Zehir), Yusuf Tursun(DK 77 Hasan Alp Altınoluk), Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR: Abdulaziz Demircan, Berk Yiğit Karadağ(Dk 86 Yusuf Buğra Koşal) Doğukan Efe(Dk 86 Halil İbrahim Esen) Batuhan Kırdaroğlu(Dk 93 Ramazan Eren Demir) Berk Taşkın, Emre Can Örme(Dk 79 Enes Tepecik) Muhammed Bayır, Yunus Emre Metin(Dk 93 Fatih Kızılkaya) Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi

SARI KARTLAR: Uğur Utlu( İnegölspor ) Sefa Durmuş, Berk Yiğit Karadağ (Ankara)

GOLLER: Mustafa Mete Tetik( İnegölspor ) Yunus Emre Metin( Ankaraspor )

TFF 2'nci ligde İnegölspor, sahasında ağırladığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz gün imza atan Teknik direktör Necati Erkmen takımın başında ilk maçına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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