İnegölspor Son Dakikada Beraberliği Kaçırdı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 7'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, Kırklarelispor ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. İnegölspor 6. dakikada öne geçse de, Kırklareli 90+5. dakikada eşitliği sağladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 7'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, konuk ettiği Kırklarelispor Futbol A.Ş. ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Gökhan Salduz
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Mete Tetik (Dk 46 İsmail Kayalı (Dk 90 Ali Mert Aydın ), İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk 62 Batuhan Günaldı), Orhan Aktaş, İsmail Zehir (Dk 78 Uğur Utlu) Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Dk 90 Hasan Alp Altınoluk), Sadık Arda Yılmaztürk
KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş.: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Necmican Cebeci (Dk 37 Berkcan Aytaç), Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Dk 84 Yücel Candemir) Serhat Doğukan Taşdemir, Erdem Dikbasan (Dk 84 Okan Derici), Oğuz Çetinkaya, Muhammet Raşit Yönden, Taşkın Kartal (Dk 58 Semih Üstün)
GOLLER: Yusuf Tursun (İnegölspor) (Dk. 6) Okan Derici (Kırklareli) (Dk. 90+5)
SARI KARTLAR: Mustafa Mete Tetik, Alican Özfesli, Bekir sevgi(İnegölspor) Hüseyin Eray Karataş, Berkcan Aytaç, Serhat Doğukan Taşdemir, Muammer Denizhan Taşkan (Kırklareli)
KIRMIZI KART: Oğuz Çetinkaya (Kırklareli) (Dk. 38)