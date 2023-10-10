İnegölspor Menemen FK'yı 5-2 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Bahattin Güneş'in takımın başına gelmesiyle kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Menemen FK: 5-2 mağlup etti. Bahattin Güneş karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda kapasitemizin çok altındayız. Bu oranı yüzde 80-90'a çıkartabilirsek üst sıralarda yer alırız. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.

Sezona kötü başlangıç yapan İnegölspor, Bahattin Güneş'in takımın başına gelmesiyle Somaspor deplasmanından, 3-3 beraberlikle ayrılıp, hafta sonu da sahasında Menemen FK'yi ise 5-2 yendi. Futbolda başarının, takımların ayağını sağlam basıp, önünü görmesin ile yakalanacağını söyleyen Bahattin Güneş, "Futbolcularım güzel ve istikrarlı bir performans sergiledi. Yalnız, futbol çok acımasız bir spordur. Bu karşılaşma 4-4 de bitebilirdi. Karşımızda gerçekten kaliteli oyunculardan oluşan takım vardı. Beklediğimizden fazla bir direnç ile karşılaştık. Artık bu maçı unuttuk. Önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız. Son iki karşılaşmada, 8 gol atmamız gerçekten büyük başarı. İnegölspor ve taraftarlarına keyifli bir sezon yaşatmak için uğraşacağız. Bunu da kulüp olarak başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.