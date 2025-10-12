İnegölspor, Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 Yenerek Galibiyete Uzandı
2'nci Lig Beyaz Grup 8'inci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 mağlup etti. İnegölspor'un gollerini Yasin Ozan, Kerem Dönertaş ve Taha Cebeci atarken, Beykoz'un tek golü Ozan Papaker'den geldi.
STAD: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Sonay, Mehmet Özgür İşbilen
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş(Dk 72 Yücel Candemir) Kerem Dönertaş(Dk 90 Mustafa Tetik) Yasin Ozan(Dk 72 Hasan Alp Altınoluk) Mete Sevinç, Hüseyin Afkan(Dk 90+2 Taha Cebeci) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
BEYKOZ ANADOLU SPOR: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş(Dk 67 Berkay Kara) Melik Derin(Dk 74 Berat Ali Genç) Yusuf Akyel, Zihni Temelci(Dk 67 Ulaş Oktay Yıldız) Muhammed Enes Durmuş(Dk 90+3 Seyfi Boran Özkan) Yusuf Onur Arıkan(Dk 90+3 Erhan Kara, Ozan Papaker, Gençer Cansev, Turan Tuzlacık
GOLLER: Yasin Ozan, Kerem Dönertaş, Taha Cebeci ( İnegölspor ) Ozan Papaker(pen) (Beykoz)
SARI KARTLAR: Orhan Aktaş, Bekir Sevgi, Kerem Dönertaş, Enes Yılmaz ( İnegölspor ) Onur Arıkan, Enes Durmuş, Turan Tuzlacık (Beykoz)
