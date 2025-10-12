Haberler

İnegölspor, Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 Yenerek Galibiyete Uzandı

İnegölspor, Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 Yenerek Galibiyete Uzandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup 8'inci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 mağlup etti. İnegölspor'un gollerini Yasin Ozan, Kerem Dönertaş ve Taha Cebeci atarken, Beykoz'un tek golü Ozan Papaker'den geldi.

STAD: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Sonay, Mehmet Özgür İşbilen

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş(Dk 72 Yücel Candemir) Kerem Dönertaş(Dk 90 Mustafa Tetik) Yasin Ozan(Dk 72 Hasan Alp Altınoluk) Mete Sevinç, Hüseyin Afkan(Dk 90+2 Taha Cebeci) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz

BEYKOZ ANADOLU SPOR: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş(Dk 67 Berkay Kara) Melik Derin(Dk 74 Berat Ali Genç) Yusuf Akyel, Zihni Temelci(Dk 67 Ulaş Oktay Yıldız) Muhammed Enes Durmuş(Dk 90+3 Seyfi Boran Özkan) Yusuf Onur Arıkan(Dk 90+3 Erhan Kara, Ozan Papaker, Gençer Cansev, Turan Tuzlacık

GOLLER: Yasin Ozan, Kerem Dönertaş, Taha Cebeci ( İnegölspor ) Ozan Papaker(pen) (Beykoz)

SARI KARTLAR: Orhan Aktaş, Bekir Sevgi, Kerem Dönertaş, Enes Yılmaz ( İnegölspor ) Onur Arıkan, Enes Durmuş, Turan Tuzlacık (Beykoz)

2'nci Lig Beyaz Grup 8'inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında konuk ettiği Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.