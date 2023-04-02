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İnegöl'de holigan terörü! Tek yakaladıkları Bursaspor taraftarına dehşeti yaşattılar

Spor Haberleri

Bursaspor'un İnegölspor'u 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde bir grup İnegöl taraftarı, tek başına yakaladıkları Bursaspor taraftarına saldırdı. "İnegöl lan burası" diyerek yumruklar savuran taraftarların o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.

İnegölspor ile Bursaspor, 2. Lig'in 30. haftasında İnegöl İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, maç öncesi yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

HOLİGANLAR BURSASPOR TARAFTARINA SALDIRDI

Karşılaşma öncesi bir grup İnegölspor taraftarı, tek başına yakaladıkları Bursaspor taraftarına saldırdı. "İnegöl lan burası" diyerek taraftara yumruklar savuran İnegölsporlu holiganların o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.

BURSA 2 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Çapatay Yılmaz ile 52. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, puanını 36'ya yükseltti.

Olay anına ait fotoğraflar:

İnegöl'de holigan terörü! Tek yakaladıkları Bursaspor taraftarına dehşeti yaşattılar

İnegöl'de holigan terörü! Tek yakaladıkları Bursaspor taraftarına dehşeti yaşattılar

Haberler.com - Spor

İnegölspor Bursaspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

hoş değil maalesef hiç hoş değil ama rüzgar eken fırtına biçer

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