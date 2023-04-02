İnegöl'de holigan terörü! Tek yakaladıkları Bursaspor taraftarına dehşeti yaşattılar

Bursaspor'un İnegölspor'u 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde bir grup İnegöl taraftarı, tek başına yakaladıkları Bursaspor taraftarına saldırdı. "İnegöl lan burası" diyerek yumruklar savuran taraftarların o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.