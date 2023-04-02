İnegöl'de holigan terörü! Tek yakaladıkları Bursaspor taraftarına dehşeti yaşattılar
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Bursaspor'un İnegölspor'u 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde bir grup İnegöl taraftarı, tek başına yakaladıkları Bursaspor taraftarına saldırdı. "İnegöl lan burası" diyerek yumruklar savuran taraftarların o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.
İnegölspor ile Bursaspor, 2. Lig'in 30. haftasında İnegöl İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, maç öncesi yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.
HOLİGANLAR BURSASPOR TARAFTARINA SALDIRDI
Karşılaşma öncesi bir grup İnegölspor taraftarı, tek başına yakaladıkları Bursaspor taraftarına saldırdı. "İnegöl lan burası" diyerek taraftara yumruklar savuran İnegölsporlu holiganların o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.
BURSA 2 GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Çapatay Yılmaz ile 52. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, puanını 36'ya yükseltti.
Olay anına ait fotoğraflar: