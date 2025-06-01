İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
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1 Haziran 1963'te kurulan Bursaspor, bu akşam 62. yaşını on binlerce taraftarıyla birlikte kutladı. Tarihi Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Gecede konserler, DJ performansları ve coşkulu tezahüratlar ile unutulmaz anlar yaşandı.

Bursaspor Kulübünün 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

Yeşil-beyazlı taraftar grupları, takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından koordine olup eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu Bursa Millet Bahçesi'ne geldi. Burada konuşma yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kendisini dinleyen yeşil-beyazlı taraftarların 62'nci yılını kutladı.

İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Taraftarların çok güzel göründüğünü söyleyen Çelik, "Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Bursaspor 1967 yılında Süper Lig'de oynamaya başladı. O günden bugüne çok önemli başarılar elde ettik. Daha yapacak çok işimiz var." dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 2. Lig'e yükselen Bursaspor'un, her yeni yaşında şampiyonluklar kazanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Konuşmaların ardından burada saatin 21.16'yı göstermesiyle binlerce meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı. Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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