Üye Girişi
Haberler

İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni transferi Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, Portekizli yıldızın maliyetini de açıkladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya yıllık 6 milyon euro garanti maaş verecek.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 6 MİLYON EURO MAAŞ

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 3 yıllık sözleşme imzalanan Silva'nın sezonluk 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

İLK KEZ PORTEKİZ DIŞINA ÇIKTI

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 52 maçta çıktı. Deneyimli orta saha, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rafa Silva Portekiz Beşiktaş Benfica Futbol Spor Haberler

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

 Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

 7 ilin milletvekili sayısı değişti! Aralarında İstanbul da var

7 ilin milletvekili sayısı değişti! Aralarında İstanbul da var

Bakmadan Geçme

İnflamasyon nedir? İnflamasyon belirtileri ve tedavileri nelerdir? İnflamasyon tehlikeli midir? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşı zam oranı ne? Temmuzdan sonra emekli ve memurların maaşı ne kadar olacak? EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ | Euro 2024 son 16 turu maçları ne zaman? #9917 İllerin milletvekili sayısı değişti! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor? İlaç raporları uzatıldı mı, ne zamana kadar geçerli? İlaç raporları yenileme süreci uzatılacak mı? İzmir'de ekmek ne kadar? İzmir'de ekmeğe zam geldi mi? Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti giriş ücreti ne kadar? Efes Antik Kenti neden ünlü? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini vurdu! Olay ne, nerede oldu? Anne öldü mü? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? Avrupa Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Avrupa Şampiyonası'na kaç ülke katılıyor? EURO 2024 maçları nerede? SON DAKİKA: 27 Haziran 2024 Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ Rafa Silva Beşiktaş ile anlaştı mı? Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi mi? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 27 HAZİRAN | Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı
500

Yorumlar (1)

Adem Bilican:

yıllık 200 milyon lira yaklaşık şuan itibariyle. bence çok yazık o paralars

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title