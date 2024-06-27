İmzayı attı! İşte Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı para

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 6 MİLYON EURO MAAŞ

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 3 yıllık sözleşme imzalanan Silva'nın sezonluk 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

İLK KEZ PORTEKİZ DIŞINA ÇIKTI

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 52 maçta çıktı. Deneyimli orta saha, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.