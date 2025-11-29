Haberler

İmaj Altyapı Vanspor'da İstifa Sinyali!

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımda bireysel hataların baş gösterdiğini belirterek, görevine devam etmeyeceğini açıkladı. Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı ise zorlu bir deplasman galibiyeti elde ettiklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'a ile 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevine devam etmeyeceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, müsabakada bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini belirtti.

Galibiyetinden dolayı Serikspor'u tebrik eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Her şeyi yapabiliyorsunuz ama bireysel hatanın önüne geçemiyorsunuz. Son haftalarda başımıza çok sayıda gelmeye başladı. Aslında oyun olarak fazla eleştirilecek bir şey yok ama skor alamayınca eleştiriler yapılıyor. Bunu da doğal karşılıyoruz. Fikstürümüz rahatladı diye bakarken bu sefer de şartlar zorlaştı. Sakat ve cezalı oyuncuların çoğalması bizi oldukça yoruyor. Bugün alt ligden 7 oyuncuyla maçı tamamlamak zorunda kaldık."

Maçlarda tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını dile getiren Kutlu, "Tribünün bağırdığı oyunculara daha önce de şans verdim. Oyuna sokuyoruz ama bir şey yok. Şans verdiğim zaman şansını iyi değerlendirmeyen bir oyuncuya nasıl şans verebilirim? Taraftara rağmen devam etmeyi de düşünmüyorum. Bu konuyu da yönetimle konuşacağım. Şu an konuşmadım ama bu gece ya da yarın sabah başkanla görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı ise çok zor bir deplasmanda kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Her maçın hikayesi farklı oluyor. Her maçı ayrı ayrı analiz ediyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ligin yeni takımıyız ve işler iyi gidiyor. Son dört maçımızı kazandık, mutluyuz. İlk devrede dört maçımız kaldı. O maçlardan da alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Vanspor camiasına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
