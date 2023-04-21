İlk maçtaki hatalarının bedeli ağır oldu! İngiliz devine İspanya'da büyük şok

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Sevilla ile 2-2 berabere kalan Manchester United, İspanyadaki rövanş maçında rakibine 3-0 mağlup oldu. İngiliz devi bu turda kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-2'nin rövanşında Sevilla, sahasında Manchester United ile kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırdı.

MAGUIRE YİNE HATA YAPTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sevilla En Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Sevilla'nın golünde, ilk maçta da takımının gol yemesine neden olan Maguire'nin hatası damga vurdu.

EN NESYRI FİŞİ ÇEKTİ

Seyircisini de arkasına alan Sevilla, ikinci yarının hemen başında 47'inci dakikada Bade'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 81'de En Nesyri bir gol daha atarak farkı üçe çıkardı ve galibiyette başrol oynadı.

RAKİP JUVENTUS

İngiliz ekibini adeta güle oynaya yenen ve yarı finale çıkan Sevilla, yarı finalde Sporting'i eleyen Juventus'la kozlarını paylaşacak.