İlk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. 2, 5 ve 8. hafta maçları aynı gün oynanacak.

Temsilcilerimizin maç takvimi şu şekilde;



GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK

- PAOK 3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)

Riga Skola - Galatasaray (D) 23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg

Galatasaray - Elfsborg 7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham

Galatasaray - Tottenham 28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)

AZ Alkmaar - Galatasaray (D) 12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)

Malmö - Galatasaray (D) 21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev

Galatasaray - Dinamo Kiev 30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)

Sarı-kırmızılılar evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını ise Salı günü oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise 3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)

Twente - Fenerbahçe (D) 24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United

Fenerbahçe - Manchester United 7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)

AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D) 28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)

Slavia Prag - Fenerbahçe (D) 11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

Fenerbahçe - Athletic Bilbao 23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon

Fenerbahçe - Lyon 30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçını Çarşamba günü oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)

Ajax - Beşiktaş (D) 3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt 24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)

Lyon - Beşiktaş (D) 6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö

Beşiktaş - Malmö 28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv

Beşiktaş - M. Tel-Aviv 12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)

Bodo/Glimt - Beşiktaş (D) 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club

Beşiktaş - Athletic Club 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)

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