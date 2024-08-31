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İlk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını 25 Eylül'de sahasında PAOK ile, sarı-lacivertliler 26 Eylül'de iç sahada Union Saint Gilloise ile, siyah-beyazlılar ise deplasmanda Ajax ile oynayacak. 2, 5 ve 8. hafta maçlarının tamamı da aynı gün oynanacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. 2, 5 ve 8. hafta maçları aynı gün oynanacak.

Temsilcilerimizin maç takvimi şu şekilde;

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK
  • 3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)
  • 23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg
  • 7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham
  • 28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)
  • 12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)
  • 21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev
  • 30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)

Sarı-kırmızılılar evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını ise Salı günü oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise
  • 3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)
  • 24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United
  • 7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)
  • 28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)
  • 11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
  • 23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon
  • 30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçını Çarşamba günü oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)
  • 3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
  • 24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)
  • 6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö
  • 28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv
  • 12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)
  • 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club
  • 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)

FİKSTÜRÜN TAMAMI

İlk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

İlk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Sezgin Kapucu:

Gs ilk 3 de bitirir , Fb ilk 8 yapar ... Bjk play off dan son 16 ya kalır..

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