İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini resmileştirdi. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi oldu.

FENERBAHÇE TFF'YE BİLDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmaları süren Fenerbahçe, ilk transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. Sarı-lacivertlilerin TFF'ye yaptığı bildirimde, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MUSABA DEVRE ARASININ İLK İMZASI OLDU

Anthony Musaba, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olarak kayıtlara geçti. 25 yaşındaki oyuncu, sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olmuştu.

SAMSUNSPOR FESİH BİLDİRİMİNİ YAPMIŞTI

Samsunspor'un, Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini bir gün önce Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği aktarıldı. Ardından Fenerbahçe, oyuncuyla yaptığı anlaşmayı TFF'ye iletti ve transfer resmileşti.

İLK MAÇINI ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıkabilir. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, 5 Ocak Pazartesi günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı toplam 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist yaptı.