İlhan Palut: Maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik - Haberler

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Oyuncular gerçekten çok iyi mücadele etti ve ciddiyetlerini korudu. Skor avantajını ele aldık ama onun dışında maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik. 1-0 Beşiktaş'ı oyunda tuttu. Son 15 dakika baskı dozajını artırdılar ve korner golüyle beraberliği yakaladılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Palut, "Geçen hafta itibarıyla ligdeki konumumuz 3. olarak netleşti Konferans Ligi'ne gideceğiz. Şampiyonlar Ligi için çok matematiksel durumlar da vardı. Son maç her ne kadar sıralama, puan kaygımız olmasa da buraya güzel sezon finali yapmaya, tekrar Konyaspor'un futbolunu böyle bir platformda göstermeye geldik. Oyuncular gerçekten çok iyi mücadele etti ve ciddiyetlerini korudu. Skor avantajını ele aldık ama onun dışında maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik. 1-0 Beşiktaş'ı oyunda tuttu. Son 15 dakika baskı dozajını artırdılar ve korner golüyle beraberliği yakaladılar. Gönül isterdi ki kazanarak bitirelim" diye konuştu.

Abdülkerim Bardakcı'nın transfer konusuna değinen Palut, "Ben sadece teknik anlamda düşünüyorum. Abdülkerim Bardakcı kesin kalmalı raporunu düştüm. Bu teknik rapor. Futbolun bir ekonomik boyutu var. Oyuncunun ne istediği önemli. Bütün bu bileşenler çok önemli. Ben Abdülkerim ile 1 sene daha çalışmak isterim. Önümüzdeki zor sezonda takımımıza katkı versin isterim. Gider ya da gitmez ben bilmiyorum" açıklamasında bulundu.