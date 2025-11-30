Haberler

İlhan Palut, Çaykur Rizespor'dan İstifa Etti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Palut, futbolcularıyla vedalaşarak kulübün daha iyi yerleri hak ettiğini belirtti.

Kayserispor'a karşı 1-0 mağlubiyetin ardından istifasını açıklayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takıma veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından yaptığı basın açıklamasıyla görevi bıraktığını duyurmuştu. Bugün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde takımla bir araya gelen Palut futbolculara bir konuşma yaparak vedalaştı. Çaykur Rizespor'un iyi bir kulüp olduğuna ve daha iyi yerleri hak ettiğine değinen Palut, "Yöneticiler burada diye söylemiyorum. Burası gerçekten güzel bir kulüp. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Umarım gerçekleştirirsiniz. 2 buçuk yıl kolay bir süre değil. Her birinizi çok kere üzmüş oldum. Birini 7 kere oynatmamışımdır, birini 12 kere oynatmamışımdır. Birini 8 kere erken almışımdır. Birini 20 kere geç oyuna sokmuşumdur. Bu 1-2 kere olmuyor, 2 buçuk sene olunca çok oluyor. Bana kızgın olabilirsiniz. Bu sene 2 oyuncumu ilk yarı oyundan çıkardım. Şunu bilmenizi istiyorum, doğrusuyla yanlışıyla hepsi benim futbol kararlarımdı. Hiç kişisel olmadı. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Üzdüysem istemeden olmuştur. Affınıza sığınıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 13 Haziran 2023'den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
