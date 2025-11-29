Haberler

İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı
Güncelleme:
Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, 1-0 kaybedilen Kayserispor maçının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. İlhan Palut yaptığı açıklamada, ''Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım.'' dedi.

  • İlhan Palut, Çaykur Rizespor teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.
  • İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da 2.5 yıl çalıştığını belirtti.
  • İlhan Palut, takımın yeni bir sese ve nefese ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da maç sonu sıcak bir gelişme yaşandı.

İLHAN PALUT GÖREVİNİ BIRAKTI

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıkladı.

''BU TAKIMA YENİ BİR SES LAZIM''

İstifa kararını duyuran deneyimli teknik adam, "Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım.'' dedi.

''BÜTÜN SORUMLULUK BENİM ÜZERİMDE''

Sözlerine devam eden İlhan Palut, ''Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
